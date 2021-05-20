В новосибирском детском саду прокомментировали видео с малышами, стучавшимися в закрытые двери

В соцсетях появилось видео, на котором малыши стучатся в закрытые двери новосибирского детского сада. Фото: Кадр из видео

В соцсетях появилось видео, на котором малыши стучатся в закрытые двери новосибирского детского сада «Ягодка» при школе №217. Автор ролика утверждала, что вчера, 19 мая, воспитательница специально оставила детей на улице, якобы в наказание за плохое поведение.

— Вчера в детском саду №217 на улице Петухова воспитатель оставила детей одних на улице после утренней прогулки. Некоторое время дети стучали в закрытую дверь, после чего им открыла вахтер, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и был опубликован ролик. — Детей воспитательница оставила на улице специально, поскольку те плохо себя вели и баловались.

КП-Новосибирск связалась с руководством школы №217, чтобы разобраться в произошедшем. Выяснилось, что на самом деле история в тот день в детсаду развивалась совсем не так ужасно, как описано в сети:

— Когда этот пост появился в социальных сетях, нам стали звонить обеспокоенные родители. Мы, конечно же, сразу сняли записи уже с наших камер видеонаблюдения, попросили воспитательницу написать объяснительную, и выяснили, что ничего подобного не происходило, — пояснила КП-Новосибирск Елена Третьякова, директор школы №217, при которой находится детский сад. — Дети возвращались с прогулки обратно в корпус — шли парами, колонна немного растянулась по территории. И вот ее «хвостик» не успел зайти в двери вместе со всеми. Но воспитательница, спустя буквально секунд 10, впустила и их тоже. Никто у нас никого не бросал мерзнуть на улице. Конечно же, с воспитателем была проведена беседа, чтобы и подобных инцидентов тоже впредь не происходило. Но все, что описано в социальных сетях — абсолютная неправда.

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