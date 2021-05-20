Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ

Губернатор Андрей Травников подписал постановление. Фото: Влад КОМЯКОВ

20 мая губернатор Андрей Травников 20 мая подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований», важное для сибирской науки. Такая мера необходима для того, чтобы развивался Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Глава региона выступил с инициативой по изменению границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района, рабочего поселка Кольцово и Барышевского сельсовета Новосибирского района. В границы Кольцово глава региона предлагает включить территории, расположеные с северной его стороны, из земель Барышевского сельсовета. Их площадь составляет площадью 34,8 га.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, на данной территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». В настоящее время стартовала работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов Центра.

Министерству региональной политики Новосибирской области поручено направить данное постановление в представительные органы указанных муниципальных образований Новосибирской области для проведения учета мнения населения. Министерству строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области поручено подготовить для представления в Законодательное Собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области об изменении границ указанных муниципальных образований, а также необходимые для этого документы и материалы.