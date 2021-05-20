«Мой пес просто гулял»: сибиряк расстрелял соседскую собаку из ружья

Мужчина выстрелил в собаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП произошло на станции Евсино в Новосибирской области: о том, что случилось с его собакой, КП-Новосибирск рассказал хозяин животного.

- Пес живет у меня 1,5 года, - объяснил КП-Новосибирск владелец собаки. - Он просто гулял на улице, когда сосед вышел с ружьем на улицу и начал стрелять. Одна пуля попала моей собаке в голову и повредила глаз, другая - в грудь. Я поздно выскочил из дома - не успел его защитить.

Сейчас пес находится в ветеринарной клинике: ему сделали операцию, зашили поврежденный глаз. А хозяин животного хочет отомстить за своего питомца:

- Я его сам уберу, - в сердцах говорит мужчина.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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