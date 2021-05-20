На трассе Новосибирск-Барнаул «скорая помощь» вылетела в кювет и опрокинулась: погиб фельдшер. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 20 мая, около 5 утра, на трассе Барнаул-Новосибирск произошло страшное ДТП. Там, на 200 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», столкнулись внедорожник и карета «скорой помощи». Подробности об аварии рассказали в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

— Водитель 1984 года рождения за рулем «Тойоты Хайлюкс» двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Известно, что он столкнулся с машиной «скорой помощи», которая двигалась в попутном направлении. В результате удара «скорая» вылетела в кювет и опрокинулась, — уточнили в ведомстве.

По информации полиции, в результате происшествия погиб пассажир «скорой помощи» — мужчина 1988 года рождения. Кроме того, травмы получили 47-летний водитель «УАЗа» и его 38-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Кадры с места жуткого ДТП появились в группе «Барнаул 22». На них видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. По словам очевидцев ДТП, погибший мужчина был фельдшером «скорой».

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. На месте работают сотрудники ГИБДД: они установят причины случившегося.

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