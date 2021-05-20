«Все произошло за секунду»: сибирячку едва не придавила огромная ветка, упавшая с дерева

Ветка, упавшая с тополя, едва не приземлилась женщине на голову. Фото: Татьяна Крикавцова

В Ленинском районе Новосибирска огромная ветка тополя, упавшая на землю, едва не придавила женщину. Она вовремя успела отскочить в сторону. Неприятный инцидент произошел вечером 19 мая у дома №8 на 4-ом переулке Римского-Корсакова.

Сибирячка говорит, что ветки загородили вход в подъезд дома. Фото: Татьяна Крикавцова

— Я шла с работы. Было около 18.00 часов. Смотрю, валяются ветки. Подумала: «Странно, вроде сильного ветра не было сегодня». Подошла ближе, и в этот момент от дерева откалывается еще одна ветка, падает на крышу барака и потихоньку начинает с него съезжать. Все произошло за секунду. Я резко перебежала на другую сторону дороги. В этот момент еще машина сзади ехала, я не знаю, как водитель успел среагировать и не сбить меня, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Крикавцова.

Со слов женщины, сегодня утром она шла опять на работу, а ветки лежали там же, никто их не убрал. Сибирячка удивляется, что никто до сих пор не принял меру, ведь они загораживают вход в подъезд дома.

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