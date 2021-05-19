В Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Новосибирска больше всего клещей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В областном Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Новосибирска больше всего клещей. С начала эпидемического сезона в больницу с укусами клещей обратились уже 886 человек.

— Наибольшее число обращений зарегистрировано в Искитимском районе — 148, в Ленинском районе города Новосибирска — 121 и в Бердске — 90, — пояснили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

В управлении также рассказали, что в регионе в 5 раз выросло количество клещей, зараженных энцефалитом.

— 1,4 % клещей, исследованных в этом сезоне, дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 2020 году эта цифра составляла 0,26%, — пояснили в Роспотребнадзоре. — А у 22% клещей был выявлен положительный результат возбудителя клещевого боррелиоза.

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