В Новосибирске в высотке загорелся балкон на пятом этаже

В Новосибирске загорелся балкон на пятом этаже жилой высотки. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске загорелся балкон на пятом этаже жилой высотки. Пожар случился вечером, 19 мая, в Кировском районе города.

— Около половины седьмого вечера пожарные выехали на сообщение о возгорании на балконе 17-ти этажного дома по улице Виктора Уса. Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова уже через три минуты, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В это время на пятом этаже горел балкон.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за пять минут. Огнем оказались повреждены домашние вещи на площади 1,5 квадратных метров. Сама квартира, к счастью, осталась цела. Хозяева квартиры покинули ее сами еще до приезда пожарных. В подъезде задымления не было, поэтому других жильцов не стали эвакуировать.

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