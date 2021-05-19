Эксперт рассказал, стоит ли хранить деньги во вкладе, чтобы на этом заработать

Про мнению эксперта, вкладчики едва ли смогут заработать на процентах, внося деньги на депозиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вклады несут прибыль, прежде всего самим банкам, а вот тем, кто вносит деньги на депозит не стоит надеяться на том, что они смогут заработать на процентах. Об этом рассказал изданию NEWS.ru управляющий партнер Эдуард Бугров.

По словам эксперта, банк получает деньги, а затем выдает их заемщикам под значительный процент и на этом зарабатывает.

Ставку по вкладам определят Центробанк России. Сейчас не размер — 5%. Соответственно, вкладчикам предлагается меньший процент. Сегодня ставка в среднем варьируется от 2,5 до 4%. Стоит отметить, что чем выше ставка, тем больше требований к вкладам. Например, более длительный срок хранения денег в банке.

Так какая же тогда выгода в том, чтобы хранить свои деньги на депозите? По словам эксперта, вклад позволит в лучшем случае сохранить деньги и минимизировать влияние инфляции на накопления.

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