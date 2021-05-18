Сибиряк покончил с собой после смерти любимой

Сибиряк покончил с собой после смерти своей гражданской жены. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В селе Боровое Новосибирской области мужчина покончил с собой после смерти своей возлюбленной. Тела сибиряков обнаружили поздно вечером 17 мая.

— Около одиннадцати часов вечера в квартире дома в селе Боровое было обнаружено тело 61-летней женщины. Примерно в это же время в постройке во дворе дома было найдено тело ее 60-летнего гражданского супруга, который покончил с собой. Предсмертной записки мужчина не оставил, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том как сибиряк убил свою жену, а потом покончил с собой. Семейная трагедия разыгралась 18 марта в новосибирском поселке Линево. Супругов нашла погибшими в квартире их дочка-школьница.

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