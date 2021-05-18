«Она потеряла сознание, ее вынесли на перрон»: в новосибирском метро в поезде умерла пенсионерка

В Новосибирске пенсионерка умерла прямо в поезде метро. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске пенсионерка умерла прямо в поезде метро. Инцидент произошел вечером 18 мая на станции «Речной вокзал».

— Женщине стало плохо, когда она ехала в поезде, сибирячка потеряла сознание. Пассажиры вынесли ее на перрон. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, женщина уже была мертва, — пояснила КП-Новосибирск главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

На место выезжали также сотрудники полиции, в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела на станции метро.

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