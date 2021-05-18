«Дочка плачет без нее»: в Новосибирской области ищут собаку, которая страдает аллергией

Боня страдает сильной аллергией. Фото: предоставлено героем публикации
В Новосибирской области из дома убежала собака, которая страдает аллергией. Годовалая Боня потерялась рабочем поселке Коченево.
— Я на работе была, а дети пошли на улицу гулять. Боня в это время выскочила в открытые ворота. Ее видели последний раз в лесопарковой зоне, после этого больше никакой информации о ней не было, — рассказала КП-Новосибирск Светлана, хозяйка собаки.
Внешне Боня похожа на шпица. Она боится людей, агрессивна. По словам женщины, собака страдает сильной аллергией.
— Она начинает чесаться и может себе всю шерсть выдрать. Если она не будет принимать поддерживающую терапию, то заболеет. Мы специальный корм Боне покупаем, чтобы она питалась правильно, — объясняет сибирячка. — Дочка ходит, ищет ее каждый день. Скучает очень и плачет без нее.
Светлана предполагает, что Бони мог кто-то подобрать. Она готова забрать свою собаку за вознаграждение.
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