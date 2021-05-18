В Новосибирске жених и невеста продавали наркотики, чтобы накопить деньги на свадьбу

Влюбленных приговорили к реальным срокам лишения свободы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Дзержинском районном суде вынесли приговор парочке, которая уверяет, что решилась на преступление ради свадьбы. 21-летняя студентка Алена К. и ее 22-летний жених Александр Ч. в разгар пандемии коронавируса через незаконный онлайн-магазин получали информацию о тайниках-закладках, затем находили оптовые партии наркотиков, расфасовывали их на мелкие дозы и прятали в других местах.

Алену в криминальный бизнес втянул ее бывший парень, а когда она стала встречаться с Александром, то предложила новому ухажеру делать закладки. Парень согласился: раскладывал наркотики, фотографировал их местоположение, а уже невеста рассылала информацию клиентам. Для упаковки закладок парочка чаще всего использовали обертки от конфет «Чио Рио» и пустые пачки из-под сигарет. Влюбленные уверяют: они сами не употребляли наркотики, им важно было заработать деньги на свадьбу.

Полицейские вычислили жениха и невесту в марте прошлого года и прикрыли их интернет-магазин.

— Суд признал девушку и парня виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ и приговорил ее к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его к 8 годам и 2 месяцам в колонии строгого режима, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района города Новосибирска Елена Балмаева.

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