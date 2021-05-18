«КАРО» откроет первый кинотеатр нового поколения в Новосибирске 19 мая

Фото: сеть кинотеатров КАРО.

Новый мультиплекс впервые представит в городе формат кинотеатров нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого не только традиционные попкорн и начос, но и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски.

Мультиплекс будет вмещать 10 кинозалов, оснащенных мягкими креслами-реклайнерами. Особый дизайн и раскладывающийся механизм кресел - как в бизнес-классе авиалиний - позволят зрителям смотреть кино с комфортом в течение всего сеанса.

- Новосибирск - очень важный город: он активно развивается, здесь хорошие перспективы для бизнеса, много молодежи. Мы не просто открываем кинотеатр, а создаем на карте города новую культурную точку, где люди захотят с удовольствием проводить время. Поэтому мультиплекс удивит гостей не только абсолютно новым уровнем комфорта, который раньше был доступен исключительно в Москве, но также здесь будут проходить премьеры, эксклюзивные показы, лекции и дискуссии. Наша задача - не просто разнообразить, но и обогатить досуг, при этом сделав премиум-уровень доступным для широкой аудитории, - отмечает президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

- Торговые центры уже давно не только место для шопинга, но и пространство для проведения досуга всей семьей, получения нового опыта и вдохновения. Эти направления являются приоритетными в развитии наших объектов. Долгожданное открытие мультиплекса нового поколения «КАРО 10 Галерея» станет знаковым событием для жителей города. Приглашаем всех в ТРЦ «Галерея Новосибирск» за новыми впечатлениями! - прокомментировал генеральный директор АО «ТПС Недвижимость» Владимир Довбыш.

Кинотеатр «КАРО 10 Галерея» представит зрителям широкий репертуар и специальные ценовые предложения: стоимость билетов составит от 100 рублей. Приобрести билеты можно по ссылке: https://karofilm.ru/theatres?id=51. Поклонников авторского кино и новых форматов ждут специальные показы и дискуссии проекта «КАРО. Арт», а для семейной аудитории будут доступны выгодные предложения в рамках направления «КАРО Family». В кинотеатре будут действовать скидки для студентов и пенсионеров.

Также все гости смогут подключиться к программе лояльности «КАРОна», предоставляющей множество преимуществ постоянным посетителям. Все зарегистрировавшиеся до 24 мая по ссылке http://novosib.karofilm.ru/ смогут поучаствовать в розыгрыше года кино, года попкорна и еще более 100 призов.

Фото: сеть кинотеатров КАРО.

АДРЕС КИНОТЕАТРА «КАРО 10 ГАЛЕРЕЯ»:

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТРЦ «Галерея Новосибирск», станция метро «Сибирская»

Подробности: http://novosib.karofilm.ru/

О СЕТИ КИНОТЕАТРОВ «КАРО»

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 33 современными мегаплексами (266 залов). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости - «КАРО Vegas 22».

Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещают более 12 миллионов человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией Cine Europe.

C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

Подробнее: https://karofilm.ru/

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ТПС Недвижимость» - динамично и быстро развивающаяся группа компаний, работающая на рынке инвестиций, девелопмента и управления торговой недвижимостью с 2011 года. В настоящее время в портфеле проектов группы около 900 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. В эксплуатации находятся торгово-развлекательные центры «Океания» (GBA 137 тысячи кв. м) и «Хорошо!» (GBA 114 тысяч кв. м) в Москве, «Галерея Краснодар» (GBA 145 тысячи кв. м) в Краснодаре, «МОРЕМОЛЛ» (GBA 169 тысячи кв. м) в Сочи , «Галерея Новосибирск» (GBA 134 тысячи кв. м) в Новосибирске и Ocean Plaza (GBA 160 тысячи кв. м) в Киеве.

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