Под Новосибирском водитель «Тойоты» сбил пенсионерку: женщина в больнице

Под Новосибирском "Тойота" сбила пенсионерку. Фото: ГИБДД по НСО.

В Искитиме иномарка сбила пожилую сибирячку. Подробности о ДТП, случившемся накануне вечером, 17 мая, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 19.45 водитель 1987 года рождения ехал задним ходом на машине «Тойота Ипсум» по улице Гоголя и в районе дома № 35 наехал на женщину 1946 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП пенсионерка получила различное травмы: ее госпитализировали.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Они установят подробности случившегося.

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