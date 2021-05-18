Под Новосибирском 26-летний парень угнал у пенсионерки «Субару»

Пенсионерка обратилась в полицию за помощью в розыске ее автомобиля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилая сибирячка обратилась в полицию за помощью. От одного из домов по улице Матвеева города Черепаново неизвестный угнал автомобиль «Субару Импреза», принадлежащий 60-летней пенсионерке. Сама женщина живет в поселке Краснообск.

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, спустя пару часов незнакомец на угнанной машине попал в аварию и сбежал с места ДТП. Но полицейским удалось составить ориентировку. Через некоторое время сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний парень. Известно, что молодой человек и раньше привлекался к ответственности за кражу.

— Мужчина привлечен к административной ответственности за то, что покинул место ДТП. Также на него заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ближайшее время суд решит, где будет находиться сибиряк на время следствия.

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