В Новосибирске 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой

В Новосибирске поздно вечером 17 мая подросток на мотоцикле попал в аварию. Фото: Госавтоинспекция.
В Новосибирске поздно вечером 17 мая подросток на мотоцикле попал в аварию. ДТП случилось в Центральном районе города.
— Около одиннадцати часов вечера 16-летний водитель кроссового мотоцикла ехал по улице Гоголя, со стороны Красного проспекта в сторону улицы Мичурина. На пересечении Гоголя и Мичурина он столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал во встречном направлении и поворачивал налево на улицу Мичурина, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего подростка доставили в больницу с переломами ног, тазобедренного сустава и многочисленными ушибами. На месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
— У молодого водителя мотоцикла отсутствует категория водительского удостоверения, разрешающая управление данным транспортным средством. За это ему грозит административный штраф до 15000 рублей, — отметили в Госавтоинспекции. — В то же время, женщина за рулем «Тойоты» обязана была при повороте налево, пропустить Мотоцикл, движущийся во встречном, прямом направлении.
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