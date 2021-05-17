Новосибирские врачи провели уникальную операцию на сердце 34-летней пациентки. Фото: пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина

В Новосибирске кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина успешно прооперировали 34-летнюю жительницу Кургана. Еще в детстве у россиянки выявили редкий врожденный порок сердца — аномалию Эбштейна. Также известно, что ранее женщина уже перенесла пять операций на сердечных клапанах. В этот раз новосибирские врачи заменили искусственный клапан через небольшой разрез, без удаления каркаса старого.

Как уточнили в медицинском центре, из-за частных хирургических вмешательств у женщины начался медиастинит — воспалительный процесс средостения. В связи с этим у нее был высокий риск осложнений при повторном «отрытом» вмешательстве.

— Специалисты Центра Мешалкина провели пациентке транскатетерную имплантацию протеза трехстворчатого клапана. Вмешательство выполнили по методике «клапан-в-клапан» с сохранением каркаса прежнего протеза клапана. Створчатый аппарат имплантированного протеза изготовлен из синтетического полимера — политетрафторэтилена, который в сравнении с биологическим материалом менее подвержен накоплению солей кальция. В связи с чем, протез прослужит длительный срок, — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как пояснил заведующий научно-исследовательским отделом новых хирургических технологий доктор медицинских наук Александр Владимирович Богачев-Прокофьев, такая операция минимизирует хирургическую травму. Кроме того, в процессе вмешательства нет необходимости в искусственном кровообращении и остановке сердечной деятельности.

— Использование данной методики у пациентки достаточно высокого риска поможет вернуть ее к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства, — добавил врач.

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