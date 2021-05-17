«Назвал негром и обрызгал из баллончика»: в Новосибирске неизвестный напал на мужчину из Непала

В Новосибирске неизвестный напал на мужчину из Непала. Фото: Виктор Гусейнов

В Ленинском районе Новосибирска неизвестный напал на мужчину-иностранца. Информация об инциденте, который случился накануне, 16 мая, появилась в соцсети.

— Около 19:30 перед зданием, где есть Сбербанк на Титова 7, молодой человек напал на иностранца из Непала из-за его расы. Он подошел к нему, назвал его негром и обрызгал перцовым баллончиком. Также нападающий оставил ему листовку, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Новосибирск».

Листовка, которую оставил хулиган, содержит текст, агитирующий девушек выбирать в спутники жизни русских мужчин.

Известно, что пострадавший иностранец обратился в полицию. Он надеется, что виновника найдут и привлекут к ответственности.

Инцидент также прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что заявление от пострадавшего поступило в отдел полиции № 7.

— По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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