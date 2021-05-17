«Стерла кожу, но снять не смогла»: в Новосибирске палец 61-летней женщины застрял в кольце от ножниц

Сибиряка пальцем застряла в ножницах. Фото: стоп-кадр.

Жительница Октябрьского района застряла пальцем в кольце от ножниц. Не сумев самостоятельно избавиться они них, она обратилась за помощью к спасателям. Подробности о случившемся рассказали в службе спасения МАСС.

— Накануне, 16 мая, поступил вызов на улицу Тургенева. 61-летняя горожанка застряла пальцем в ножницах. Она перепробовала различные способы, стерла кожу на пальце, но снять их не смогла. Прибывшие на место спасатели, распилили кольцо от ножниц с помощью насадки на дрель. Для того, чтобы не поранить палец сибирячки, поверх руки положили металлическую пластинку. Деталь охлаждалась от перегрева при помощи воды из шприца, — прокомментировали инцидент спасатели.

В результате руку женщины удалось освободить. Специалисты осмотрели палец горожанки и рассказали ей, как нужно обработать поврежденную кожу.

В МАСС также напомнили, в случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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