В Новосибирске водитель «Лады» сбил девушку на пешеходном переходе: это попало на видео

Водитель "Лады" сбил девушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

В Советском районе Новосибирска водитель «Лады» наехал на девушку-пешехода. Кадры с места ДТП, случившегося в субботу, 15 мая, появились в соцсети.

— В субботу днем у ТЦ «Эдем» на улице Кутателадзе водитель 1958 года рождения за рулем хэтчбека Lada сбил переходившую дорогу женщину, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как девушка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу: один из водителей пропускает ее, а второй, не сбавив скорость, влетает в сибирячку. В результате наезда девушка оказалась на капоте кроссовера. Судя по кадрам, она не смотрела по сторонам и заметила автомобиль слишком поздно.

По предварительным данным, в результате ДТП сибирячка получила различные травмы: ее госпитализировали.

Видео получило большой отклик в соцсети: большинство новосибирцев возмутились поступком водителя. Они уверены, его нужно лишить водительских прав.

— У таких права на пожизненно забирать надо, — написали горожане.

Однако многие отметили, что пешеходам стоит быть внимательнее и смотреть по сторонам переходе проезжей части.

— Водитель безусловно виноват, но пострадавшую по сторонам смотреть не научили? Люди совсем деградировали — совсем свою жизнь не ценят! Пешеход, помни — твоя безопасность, только в твоих руках! — добавили комментаторы.

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