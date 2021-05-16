Знак опасно раскачивается над пешеходным переходом. Фото: скриншот из видео

Новосибирца возмутил плохо закрепленный дорожный знак. Он снял его на видео и выложил в социальные сети.

— На улице Кирова у дома №194 знак пешеходного перехода держится уже из последних сил и в любой момент, — предупреждает сибиряк людей в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По мнению подписчика, знак может в любой момент упасть или на пешехода или на автомобиль.

На кадрах видно, что знак вот-вот упадет. У него плохое крепление и при резком порыве ветра, его может легко сорвать.

В комментариях сибиряки высказали свои опасения:

— Это же опасно!

— Не нужно ждать, пока на голову кому-то упадет.

— А как теперь ходить?

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