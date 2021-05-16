«Мы спим с ними в обнимку»: новосибирская студентка пожаловалась на тараканов в общежитии

Комната кишит тараканами. Фото: скриншот из видео
Новосибирская студентка пожаловалась на тараканов в университетском общежитии. Видео, где они бегают по кухне, она опубликовала в социальных сетях.
— Вот так живут студенты в общежитиях в городе Новосибирск. В обнимку с тараканами и клопами. Они просто кишат всюду, по посуде, по мебели, по стенам, по постели. Уже даже не боятся света и каких-либо шевелений, — рассказала в группе «Инцидент. Новосибирск» девушка.
По словам сибирячки, студентам самим приходится травить тараканов. Только никакого результата это не приносит.
— Уже необходимо вызывать спецслужбы для того, чтобы их потравить, — негодует студентка.
В социальных сетях новосибирцы поддержали ее:
— Купите отраву и отмойте комнату.
— Зоопарк какой-то!
— В Роспотреб обращайтесь или же в СЭС.
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