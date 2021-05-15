Погода в Новосибирске на конец мая 2021 года: когда похолодает до плюс 7 градусов

Погода в мае будет переменчивой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Какой будет погода в Новосибирске на конец мая 2021 года – вопрос, который волнует сибиряков. Прогноз синоптиков не самый оптимистичный: город ждет похолодание.

Как сообщает сайт «Гисметео», после плюс 27 градусов в воскресенье, 16 мая, сибирякам о жаре на время придется забыть. В понедельник, 17 мая, днем будет уже плюс 18 градусов, а 20 мая и вовсе похолодает до плюс 7 градусов днем. Потом снова немного потеплеет, но вплоть до конца месяца температура не поднимется выше плюс 15 – плюс 17 градусов и будут идти дожди.

У портала «Яндекс. Погода» прогноз более оптимистичен. 17 мая похолодает до плюс 11 градусов и пойдут дожди, а к 24 мая потеплеет до плюс 21 градуса и вернутся солнечные дни. Но 31 мая вновь начнутся дожди, а столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

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