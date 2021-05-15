Мошенники воруют деньги с помощью ваших старых телефонных номеров: раскрываем схему

Сим-карты могут помочь мошенникам обчистить ваш счет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский жулик попался, попытавшись провернуть аферу со старыми телефонными номерами сибиряков. Схема мошенничества была такой:
- Мошенник покупал сим-карты с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим людям и к которым была подключена услуга «Мобильный банк». Затем отправлял сообщения на короткий номер банка и восстанавливал подключение к данной услуге, - пояснил источник КП-Новосибирск. - После чего он получал доступ к счету и переводил деньги на банковские карты, которые были в его распоряжении.
Так жулик успел опустошить счета более сорока сибиряков и украл 360 тысяч рублей. Но его вычислили правоохранители. На имущество вора наложен арест, правда, в собственности у него почти ничего нет и сумма вышла куда меньше, чем он украл, - 42791 рубль. Дело мошенника уже передано в Дзержинский районный суд.
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