Мошенники воруют деньги с помощью ваших старых телефонных номеров: раскрываем схему

Сим-карты могут помочь мошенникам обчистить ваш счет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский жулик попался, попытавшись провернуть аферу со старыми телефонными номерами сибиряков. Схема мошенничества была такой:

- Мошенник покупал сим-карты с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим людям и к которым была подключена услуга «Мобильный банк». Затем отправлял сообщения на короткий номер банка и восстанавливал подключение к данной услуге, - пояснил источник КП-Новосибирск. - После чего он получал доступ к счету и переводил деньги на банковские карты, которые были в его распоряжении.

Так жулик успел опустошить счета более сорока сибиряков и украл 360 тысяч рублей. Но его вычислили правоохранители. На имущество вора наложен арест, правда, в собственности у него почти ничего нет и сумма вышла куда меньше, чем он украл, - 42791 рубль. Дело мошенника уже передано в Дзержинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.