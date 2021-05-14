В Новосибирске появились первые в 2021 году комары

Комаров в этом году может быть больше, чем в прошлом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области появились первые комары. В Институте систематики и экологии животных рассказали, чего ждать насекомых в этом сезоне.

— Конечно, комары в нашем регионе в теплое время года будут всегда. Можно предположить, что в этом году их будет больше, чем в прошлом, поскольку из-за обильных осадков у нас в регионе было большое количество временных водоемов, что влияет на численность этих насекомых, — пояснила КП-Новосибирск кандидат биологических наук Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая. — Хотя появляться в этом году комары начали только сейчас, в мае, а это чуть позже, чем в прошлом.

По словам Людмилы Петрожицкой, вскоре, примерно в конце мая, в регионе активизируются также мошки. Их численность будет нарастать постепенно и ее пик наступит примерно в июле. Однако пока что трудно однозначно спрогнозировать, будет ли их больше, чем в прошлом году. Количество мошек зависит от того, насколько обильным будет паводок в этом году. Если он будет более обильным, то и насекомых будет больше.

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