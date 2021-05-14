ОГЭ в Новосибирске 2021: даты экзаменов, расписание, резервные дни

Публикуем расписание ОГЭ в Новосибирске 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о том, как будет проходить ОГЭ в Новосибирске 2021, волнует всех школьников. О расписании экзаменов, предметах, которые необходимо будет сдать и о резервных днях рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

— В этом году ОГЭ по русскому языку у нас пройдет 24 и 25 мая, по математике — 27 и 28 мая. Для тех школьников, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные дни: 8 июня для сдачи русского языка, 16 июня — для сдачи математики, — пояснил КП-Новосибирск директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев. — Резервные дни предусмотрены также летом: по русскому языку — 30 июня, по математике — 2 июля. Школьники, которые не сдали экзамен или не могли на нем присутствовать, также смогут прийти на пересдачу. По русскому языку — 3 или 13 сентября, по математике — 6 или 15 сентября.

Напомним, в связи с коронавирусными ограничениями, школьники в этом году не будут сдавать ОГЭ по дополнительным предметам. Аттестаты за девятый класс будут выданы на основании отметок, полученных учениками в течении года.

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