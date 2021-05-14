В Новосибирской колонии установили «лондонские телефонные будки»

В Новосибирской колонии поставили новые помещения для телефонных звонков. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирской колонии поставили новые помещения для телефонных звонков. Теперь заключенные будут звонить домой из «красных лондонских будок».

Теперь заключенные будут звонить домой из «красных лондонских будок». Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

— С целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осужденных, в ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области оборудованы специальные помещения, в которых установлены телефонные будки, выполненные в особом стиле, — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Внутри этих будок установлены телефонные аппараты и даже видеотаксофоны. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

Внутри этих будок установлены телефонные аппараты и даже видеотаксофоны. А для максимального погружения в атмосферу столицы Великобритании, на стенах участниками местного худкружка выполнена иллюстрация пейзажа с видом на всемирно известный «Биг-Бен».

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