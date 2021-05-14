В Новосибирске 14 мая будет повышенный уровень пыли в воздухе

В Новосибирске снова повышен уровень пыли в воздухе. Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 14 мая, в Новосибирске будет превышен уровень концентрации пыли в атмосфере. Такая ситуация наблюдается в городе с четверга, 13 мая. Информация об этом опубликована на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 4 мая в Новосибирске будут неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе. При этом в целом уровень загрязнения атмосферы будет пониженным. В некоторых районах города будет повышено содержание в воздухе взвешенных веществ — пыли, — предупредили метеорологи.

Отметим, по данным сайта Airvoice, уровень загрязнения атмосферы в столице Сибири достиг 6 баллов из 10 возможных. Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Советском районе города. По информации портала, в течение дня обстановка будет спокойной. Однако долго находится на улице все-таки не следует.

— Можно прогуляться, но не слишком долго, — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в пятницу, 14 мая, в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков. В городе будет дуть северный ветер, порывы которого достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов.

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