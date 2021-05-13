В Новосибирске прямо на проезжей части забил гейзер

В Новосибирске в Ленинском районе прямо на проезжей части забил гейзер. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске в Ленинском районе прямо на проезжей части забил гейзер. Его засняли на видео автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— На пересечении Троллейной и Демьяновской из-под асфальта забил фонтан, — сообщает паблик Вконтакте, где был опубликован ролик.

В Сибирской генерирующей компании КП-Новосибирск объяснили, что произошло:

— Во время проведения испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-3 был обнаружен дефект на магистральном трубопроводе в районе улице Троллейная с выходом воды на проезжую часть. Поврежденный участок был оперативно локализован. Уже выставлено ограждение, — пояснили в СГК.

Специалисты приступят к ремонту на этом участке в ближайшее время, как только будет проведена оценка объема работ.

— Температура воды не превышает 38-40 градусов. Однако мы напоминаем о соблюдении мер безопасности вблизи теплосетей и мест разлива теплоносителя. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — отметили в СГК.

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