Мэрия Новосибирска направит 901 миллион рублей на замену ламп в уличных фонарях. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Власти Новосибирска планируют заменить обычные светильники в уличных фонарях на энергосберегающие. Такие перемены нужны для снижения потребления электроэнергии. С этой целью необходимо демонтировать более 23 тысяч светильников на 564 улицах города. Соответствующий тендер объявил МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», относящийся к мэрии. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документах, размещенных на портале, говорится, что подрядчик должен будет заменить лампочки 150,250 и 400 вольт на светодиодные светильники мощностью 80, 120 и 200 вольт. Все работы должны быть выполнены не позднее 350 дней с момента подписания контракта.

Стоит отметить, что начальная максимальная стоимость закупки составляет 901 миллион рублей. Также известно, что средства на замену светильников выделят из бюджета Новосибирска. Организации могут подать заявки на участие в аукционе в срок до 2 июня 2021 года. Сам конкурс проведут 18 июня.

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