В Новосибирской области вывели новый гибридный вид рыб — пелчирмук

Чтобы получить новый вид, специалисты скрестили таких рыб, как пелядь, чир и муксун. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске вывели тройной рыбный гибрид — пелчирмук. Чтобы получить новый вид специалисты скрестили таких рыб, как пелядь, чир и муксун. Об этом рассказали в Правительстве региона.

— В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим товарное рыбоводство и промышленное рыболовство, возмещается 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования, — пояснили в Правительстве Новосибирской области. — ООО «Рыбхоз» уже не первый год занимается производством рыбной молоди. Инкубация икры здесь идет круглогодично. Хозяйство экспериментирует с технологиями и получением новых, более высокопроизводительных гибридов. Так, только здесь попробовали, получили отличный результат и теперь выращивают пелчирмука — тройного гибрида (пелядь, чир и муксун), который показывает более высокие темпы роста в сравнении с родительскими видами рыб.

По итогам 2020 года вылов выращенной товарной рыбы в регионе составил 1 520 тонн. В целом же, с учетом промышленного вылова, на водоемах Новосибирской области за прошедший год выловлено 11 735 тонн рыбы, что на 333 тонны больше уровня 2019 года.

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