В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четыре пенсионера: самому старшему было 78 лет

В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четыре пенсионера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 мая, стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека. Все они — старше 60 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.

— Скончались еще четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 67 лет, 71 год, а также две женщины — 63 и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 805 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно, что на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 58 человек. Из них трое подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 68 сибиряков. Так, с начала пандемии вв Новосибирской области зарегистрировали 42 033 заболевших, среди них — 2580 детей. Из хороших новостей — уже 38 223 пациента побороли опасный недуг.

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