Новосибирцы запустили фейерверк рядом с проезжей частью: это попало на видео

Новосибирцы устроили фейерверк рядом с проезжей частью и жилыми домами. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 13 мая, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестные устроили фейерверк. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, что салютную установку разместили рядом с жилыми домами и проезжей частью посреди улицы Дуси Ковальчук. Громкие залпы напугали местных жителей. На видео также слышно, что у припаркованных машин сработала сигнализация.

В комментариях к посту мнения горожан разделились. Некоторые восхитились фейерверком, отметив, что он — ничуть не хуже того, что запускают на набережной.

— Еще лучше, чем на набережной было!

— Хороший, жирный салют!

— У кого-то слишком много денег! — отметили новосибирцы.

Однако многие шоу не оценили. Они уверены, устраивать подобное вблизи проезжей части — опасно. Кроме того, грохот от фейерверка напугал жителей, которые уже спали.

— Ненормальные! Посреди дороги поставили, а если бы кому-то из водителей в стекло прилетело? И он от неожиданности вписался в припаркованные тачки?

— Бедные дети и животные. Да и люди, которым утром на работу!

— Глупо в этом месте запускать, а если бы в бок пошло, недавно там пожар был в новом доме, тоже как раз напротив! — написали подписчики паблика.

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