Сибиряк, задолжавший по алиментам 385 тысяч рублей, прятался от приставов в шкафу

Под Новосибирском должник по алиментам прятался от приставов в шкафу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Карасукского района Новосибирской области безответственно выполнял свои отцовские обязанности: не выплачивал алименты на содержание ребенка, задолжав 385 тысяч рублей. Кроме того, он нигде не работал и скрывался от судебных приставов. Однако им все-таки удалось найти горе-отца — он прятался от них в шкафу. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области накануне, 12 мая.

— Когда пристав прибыл по очередному месту жительства 36-летнего должника, соседи заверили, что недавно его видели. Однако сожительница уверяла, что ее возлюбленного нет дома. Пристав осмотрел помещение и обнаружил приоткрытую дверцу шкафа, где и прятался алиментщик, — уточнили в ведомстве.

На сибиряка составили административный протокол. Приставы предупредили, если должник в дальнейшем не будет платить алименты, его снова привлекут к уголовной ответственности.

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