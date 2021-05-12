Сибирские ученые придумали, как помочь онкобольным с опухолью как у Заворотнюк и Фриске

Препарат сибирских ученых помогает лечить опухоль, которую диагностировали у Анастасии Заворотнюк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали препарат, способный на 40 % увеличивать эффективность химиотерапии у больных с глиобластомой - агрессивной опухолью мозга. Именно эту болезнь диагностировали у Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

- Стартовое вещество, с которого мы начинаем синтез, называется дегидроабиетиламин. Эта смоляная кислота, которая содержится в живице хвойных растений. Особенно много ее в живице ели сибирской.— рассказала изданию «Наука в Сибири» кандидат химических наук Ксения Ковалёва, научный сотрудник НИОХ СО РАН .

Второе вещество, которое используется в препарате, это каркасный структурный фрагмент адамантан. Вместе они не позволяют раковой клетке восстанавливать повреждения, которые она получает во время химиотерапии. Это значит, что лечение пациентов будет эффективней.

- Нельзя сказать, что наше соединение полностью уничтожает опухоль, но оно подавляет ее развитие. Это уже очень много, - уверена ведущий научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, доктор химических наук Ольга Ивановна Яровая

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