В Новосибирской области шестиклассница умерла после встречи с друзьями

В Новосибирской области школьница умерла, надышавшись парами лака. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области школьница умерла, надышавшись парами лака. Произошла трагедия, когда шестиклассница отдыхала вместе с друзьями. Девочка потеряла сознание, и ее доставили в больницу.

— В реанимационное отделение больницы в Тогучинском районе 13-летнюю девочку доставили вечером 11 мая. Она скончалась, не приходя в сознание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.