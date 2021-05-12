В Новосибирской области шестиклассница умерла после встречи с друзьями

В Новосибирской области школьница умерла, надышавшись парами лака.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области школьница умерла, надышавшись парами лака. Произошла трагедия, когда шестиклассница отдыхала вместе с друзьями. Девочка потеряла сознание, и ее доставили в больницу.
— В реанимационное отделение больницы в Тогучинском районе 13-летнюю девочку доставили вечером 11 мая. Она скончалась, не приходя в сознание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
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