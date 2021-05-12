Более 550 домов остались без света в Новосибирске

Более 550 домов в Новосибирске остались без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 12 мая, в 553 домах и административных зданиях Новосибирска исчезло электричество. Известно, что отключение было спланировано заранее. Информация об этом опубликована на сайте «Мой Новосибирск».

Так, без света остались жители Кировского, Первомайского, Дзержинского, Калининского и Заельцовского районов города. Электричество отключили из-за ремонтных работ на электросетях. Большую часть из них специалисты планируют завершить к вечеру среды, 12 мая. Известно, что свет в дома новосибирцев вернется в 17:00.

Напомним, накануне в Новосибирске стали отключать горячую воду. Так, по состоянию на среду, 12 мая, ее перекрыли уже в 2950 зданиях города. Отключение воды связано с проверкой теплосетей. Примерный срок профилактических работы — 2 недели. По данным СГК, горячую воду включат 24 мая.

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