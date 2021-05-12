Трое новосибирцев перевернулись на лодке в Кузбассе

Новосибирцы перевернулись на лодке в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое туристов из Новосибирска отдыхали в соседнем регионе — Кемеровской области. Их отдых чуть не закончился трагедией: лодка сибиряков перевернулась на реке Мундыбаш. Подробности об инциденте, который случился в понедельник, 10 мая, рассказали в администрации Таштагольского района.

— 10 мая в 8 утра в районе Орловских порогов на реке Мундыбаш спасатели заметили в воде трех мужчин: 67, 54 и 28 лет. Все они — жители Новосибирска. Выяснилось, что у них перевернулась лодка. Сибиряков достали из воды, оказали им необходимую помощь и доставили на берег, — уточнили в ведомстве.

По информации администрации, это не первый инцидент в Таштагольском районе. Известно, что с конца апреля здесь уже утонули несколько человек.

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