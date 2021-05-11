Под Новосибирском пенсионер застрелил избившего его односельчанина из ружья

В Новосибирской области пенсионер застрелил своего знакомого из ружья. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области пенсионер застрелил своего знакомого из ружья. Перед этим сибиряки поссорились и подрались. ЧП случилось вечером 10 мая в селе Завьялово. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— По версии следствия около четырех часов вечера 10 мая, на улице Молодежная между двумя жителями села произошла ссора. В ходе конфликта, 53-летний мужчина избил своего 71-летнего знакомого, после этого сибиряки разошлись. Через некоторое время 71-летний мужчина пришел к своему знакомому с ружьем марки «Иж» и выстрелил ему в грудь. От полученного ранения 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, тело погибшего мужчины нашла его жена в ограде их дома.

Стрелявшего мужчину вскоре задержали правоохранители, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Следователи возбудили в отношении сибиряки уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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