Под Новосибирском с рельсов сошли три вагона с углем

В Новосибирской области с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Фото: "Чаны | Чёрный и Белый список"

В Новосибирской области с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Инцидент случился утром 11 мая в Барабинском районе.

— Предварительно установлено, что 11 мая 2021 года около 11 часов местного времени на 4 пути станции Барабинск произошел сход 3 грузовых вагонов, груженых углем. В результате происшествия никто не пострадал, — пояснили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент случился утром 11 мая в Барабинском районе. Фото: "Чаны | Чёрный и Белый список"

Само железнодорожное полотно повреждено не было, контактная сеть также не была нарушена. Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, на месте работал восстановительный поезд Барабинской станции. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Следователи проводят проверку после случившегося, устанавливают все причины обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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