Новосибирец получил ожоги после поездки на арендованном электросамокате

Новосибирец получил ожоги, прокатившись на арендованном электросамокате. Фото: предоставлено Романом.

Поездка на арендованном электросамокате обернулась для жителя Новосибирска неприятностью. После катания его руки покраснели и распухли: мужчине пришлось обращаться к врачам. Подробности об инциденте, который случился 9 мая, сибиряк рассказал КП-Новосибирск.

— 9 мая весь центр города был перекрыт, и такси невозможно было вызвать. Рядом с офисным центром стояли прокатные самокаты, я выбрал один из них и доехал с работы до дома вечером . Около 21 часа вечера. Поездка составила всего 9 минут. Еще во время поездки почувствовал жжение рук. До дома не доехал, остановился раньше, почувствовал боль, написал сразу в поддержку. Руки распухли, появились следы ожогов. Обратился в поддержку и позвонил в скорую, отправили в травмпункт. Там осмотрели, оказали помощь, сказали, что это химические ожоги, — уточнил изданию пострадавший мужчина.

По его словам, в службе поддержки заявили, что сожалеют о случившемся. Они отметили, что убрали этот самокат из проката для прохождения полного осмотра. Кроме того, в компании отметили, что не могут возместить нанесенный ущерб, так как мужчина не оформил страховку перед поездкой.

— Страховка распространяется на случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу того, кто арендовал скутер. Она покроет до 500 тысяч рублей ущерба здоровью того, кто арендовал самокат. К сожалению, у вас не была включена страховка в этой поездке, — заявили мужчине в чате поддержки.

В настоящий момент не ясно, чем именно были обработаны ручки самоката. Пострадавший мужчина отметил, что в результате инцидента он получил ожоги первой степени. Врачи обработали ему раны и назначили лечение.

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