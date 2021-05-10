Синоптики пообещали новосибирцам майскую грозу

Новосибирцы увидят майскую грозу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Западно-Сибирский гидрометцентр обещает на этой неделе потепление. Но радость хорошей погоды могут испортить дожди, гроза и сильный ветер.

— 11 мая в регионе теплая погода сохранится. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. При этом ожидается усиление ветра — его порывы будут достигать 14 м/с, местами по области в этот день возможны осадки — небольшие дожди, грозы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

При этом сохраняется высокий уровень пожароопасности.

К выходным в Новосибирской области немного похолодает. В пятницу и субботу температура днем понизится до +14 градусов.

И снова синоптики обещают дожди с грозами.

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