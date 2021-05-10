Сибирячка набросилась с ножом на дочь под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Криминальный инцидент случился 8 мая в дачном обществе «Механизатор. 41-летняя женщина пригласила в гости свою мать. Сибирячки организовали предпраздничное застолье, а в процессе неожиданно поругались. По версии следствия, мать схватила нож и несколько раз ударила им дочку.

— В своем дачном доме был обнаружен труп 41-летней жительницы Новосибирска со следами насильственной смерти. По подозрению задержана мать погибшей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства и причины этой семейной драмы.

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