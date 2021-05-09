«Когда не похудела к лету»: сибиряков позабавила толстая белка, разгуливающая по Академгородку

Новосибирцы сфотографировали толстую белку, разгуливающую по Академгородку. Фото: akademgorodok_nsk

Новосибирцы сфотографировали толстую белку, разгуливающую по Академгородку. Фото милого зверька сибиряки опубликовали в соцсетях. Прохожие предположили, что пушистая красавица приобрела такую округлую форму, находясь в ожидании бельчат.

— Беременная белка, гуляющая по Академу. Теперь вы видели все! — гласит подпись к фото в паблике «Академгородок Новосибирск» в инстаграме.

Белочка не оставила равнодушными и подписчиков паблика. В комментариях под постом многие сибиряки не смогли удержаться от шуток, сравнивая пухлого зверька с собой:

— Это я, когда не успела похудеть к лету.

— Я после зимы так же выгляжу.

— Какой милый шерстяной шарик.

— Она роддом искать пошла, — пишут люди.

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