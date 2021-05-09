«Это просто позор!»: сибирячка пожаловалась в соцсетях, что ее деда-фронтовика не поздравили с Днем Победы

Внучка ветерана пожаловалась в соцсетях, что ее деда-фронтовика не поздравили с Днем Победы. Фото: предоставлено Оксаной

Внучка ветерана пожаловалась в соцсетях, что ее деда-фронтовика не поздравили с Днем Победы. Девушка вместе с дедушкой отправилась 9 мая на Монумент в Первомайском районе, однако на ветерана в кителе с наградами там не обратили никакого внимания.

— Мой дед Петр Степанович Чингаев — участник Великой Отечественной войны. Сегодня пришли с ним на Монумент в Первомайском районе, дед был в кителе с медалями и орденом, единственный живой ветеран, — рассказала КП-Новосибирск внучка ветерана Оксана. — И никто из присутствующих к нему не подошел, не поздравил, не сказали слов благодарности. В прежние годы такого никогда не было! Всегда жители нашего района его поздравляли. Каждый прохожий поздравлял! А в этом году такое безразличие. Это просто позор!

В комментариях под постом многие сибиряки поняли возмущение Оксаны и пожелали ее дедушке здоровья и долгих лет жизни:

— Здоровья вашему деду и долгих лет жизни! Спасибо ему от всей души!

— С праздником Петра Степановича! Низкий поклон ему и вечная благодарность!

— Огромное спасибо дедушке! Мы гордимся Вами! — пишут люди в паблике «Подслушано Первомайка» .

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