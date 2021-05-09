В Новосибирске такси врезалось в грузовик, ремонтирующий дорогу на Октябрьском мосту

В Новосибирске на Октябрьском мосту такси столкнулось с грузовиком. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на Октябрьском мосту такси столкнулось с грузовиком. ДТП случилось утром 9 мая, последствия аварии засняли на видео очевидцы.
— Водитель седана Hyundai Solaris, брендированного такси, зазевался и поздно заметил возникший на его пути при движении в сторону правого берега грузовик дорожников, ведущих ямочный ремонт моста, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик с места ДТП.
На кадрах видео видно, что от сильного удара переднюю часть «Соляриса» зажало под кабиной «Iveco», в седане также сработали фронтальные подушки безопасности. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.
На место ДТП выезжали спасатели МАСС. Они помогли выбраться из машины пострадавшему водителю легковушки:
— Легковой автомобиль передней частью зашел под кабину грузовика, при ударе сработали подушки безопасности. Спасатели МАСС деблокировали из автомобиля водителя — 27-летнего мужчину — и передали его бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС. — Также были проведены противопожарные мероприятия, обеспечена стабилизация транспортных средств. Специалисты закончили работу в 05:01.
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