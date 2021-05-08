В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четыре пенсионера

Еще 4 сибиряка умерли от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В субботу, 8 мая, стало известно, что от коронавируса за сутки скончались еще четыре жителя Новосибирской области. Все они — старше 65 лет. Подробности об умерших опубликовал региональный оперштаб.
— Умерли еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — женщины в возрасте 80 и 68 лет, а также мужчины в возрасте 84 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 784 человека, — передает оперативный штаб.
Также известно, что на сегодняшний день в реанимации находятся 45 человек. Из них — 5 пациентов подключены к ИВЛ, так как не в состоянии дышать самостоятельно.
За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 65 сибиряков. Так, с начала пандемии COVID-19 выявили уже у 41 686 человек, среди них — 2530 детей. Из хороших новостей — уже 38 05 жителей Новосибирской области побороли недуг.
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