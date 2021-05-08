Умер Егор Лигачев — бывший секретарь ЦК КПСС. Фото: соцсети.

В субботу, 8 мая, стало известно о смерти Егора Лигачева — экс-секретаря Центрального Комитета КПСС. Известно, что он умер накануне, 7 мая, в Москве. Причиной смерти Лигачева стали проблемы с легкими. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал сын политического деятеля.

— На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел. Где и когда будут похороны, пока не известно. Не до этого, — уточнил сын умершего, Александр Егорович Лигачев, доктор физико-математических наук.

Напомним, Его Лигачев — известный советский и российский политик. Он занимал должность секретаря ЦК КПСС в период с 1983 по 1990 годы. Егор Кузьмич родился в деревне Дубинкино Томской губернии. Сейчас здесь находится Чулымский район Новосибирской области. Он окончил новосибирскую школу в 1937 году, после чего устроился на Новосибирский авиационный завод инженером-технологом. После окончания института Егор Лигачев вступил в коммунистическую партию и занимался комсомольской деятельностью в столице Сибири.

Затем, в 1950-х годах, Лигачев стал зампредседателя Новосибирского облисполкома по делам науки, образования и культуры. Отметим, что в этот период в Новосибирске строили Академгородок, и именно Лигачев был одним из руководителей возведения объектов. Он занимал пост первого секретаря райкома КПСС Советского района в Новосибирске.

В 1959 году Егор Лигачев получил должность Новосибирского обкома КПСС по идеологии. Затем Егор Кузьмич переехал в Москву, где в течение нескольких лет работал в аппарате ЦК КПСС.

Стоит отметить, что на начальном этапе перестройки Лигачев фактически стал вторым человеком в стране после Горбачева. Однако затем их взгляды кардинально разошлись: Егор Кузьмич посчитал, что тот приведет СССР к распаду.

Также известно, что фраза Лигачева: «Борис, ты не прав!», адресованная Ельцину, стала крылатой. Он озвучил ее с трибуны XIX партконференции. Тогда Лигачев отметил, что Ельцин обладает разрушительной энергией.

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