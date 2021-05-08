В Новосибирске пропал высокий мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Новосибирске пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Новосибирске пропал 49-летний Грабовец Александр Иванович. Известно, что сибиряк исчез накануне, 7 мая. Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Ушел из дома достаточно рано утром 7 мая. Причины и обстоятельства, сопровождающие уход, мы, к сожалению, озвучить СМИ не можем. Однако понятно одно — для того, чтобы человек вернулся домой, требуется помощь. На место выехали наши автономные экипажи — занимаемся поисками, — уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Волонтеры также озвучили приметы пропавшего сибиряка. Известно, что мужчина высокий — его рост 187 сантиметров. У него нормальное телосложение, короткие волосы русого цвета с сединой, карие глаза.

На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, синие утепленные джинсы, свитер бежевый, рубашку в полоску, а также светло-коричневые сандалии.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего сибиряка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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