Акция «Георгиевская ленточка» в Новосибирске 2021: когда и где пройдет

Георгиевскую ленточку можно будет получить 8 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция «Георгиевская ленточка» в Новосибирске 2021 - одна из традиций празднования Дня Победы уже много лет. И 2021 год, несмотря на пандемию, не станет исключением.

В Новосибирске данную акцию организовывает региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

— Как и любой символ, георгиевская ленточка, имеет полное право на уважение. Георгиевские знаки идут с Екатеринских времен, поэтому и память этого символа должна охватывать значительно больший период военных конфликтов. Далее, в 1918-м Георгий был заменен орденом Красного Знамени, но еще оставался в белом движении. Официально этот знак в наградной реестр Российской Федерации вернулся лишь в 2000 году, а с 1941 года его функции исполнял знак «Гвардия», — рассказал небольшую историю георгиевской ленточки Константин Голодяев, краевед.

Раздавать георгиевские ленточки в этом году будут на Монументе Славы 8 мая в 20.00 во время акции «Свеча памяти».

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